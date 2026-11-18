Країни Європейського Союзу схвалили підписання та тимчасове застосування раніше узгодженої торговельної угоди між ЄС та Індонезією.

Про це пише Reuters.

Торговельна угода, спочатку укладена у вересні 2025 року, передбачає скасування обома сторонами імпортних мит на понад 90% товарів, більшість з яких – одразу після набрання чинності угоди. 50% мито Індонезії на автомобілі з ЄС також буде скасовано протягом п’яти років.

«Ці угоди спростять торгівлю та інвестування для європейських підприємств, скасовуватимуть тарифи майже на всі товари, що торгуються між ЄС та Індонезією, а також заощадять підприємствам приблизно 600 мільйонів євро (658,3 мільйона доларів США) щорічно на митних зборах», – заявила міністр закордонних справ і торгівлі Ірландії Хелен МакЕнті.

ЄС та Індонезія прагнуть якомога швидше запровадити угоди з огляду на майбутній вихід Індонезії із загальної схеми преференцій ЄС (GSP) 1 січня 2027 року, коли індонезійський експорт більше не користуватиметься преференційними тарифами в рамках цієї схеми.

Наступним етапом стане підписання угоди ЄС та Індонезією, а після цього документ буде подано до Європейського парламенту для затвердження.