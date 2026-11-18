Уряд Чехії звернувся до керівників дипслужб ЄС з проханням не видавати візи російським хокеїстам.

Російським спортсменам не дозволять в'їзд до Чеської Республіки.

Про це повідомив очільник МВС Чехії Любомир Метнар після зустрічі з представниками Асоціації хокею.

«Для мене нічого не змінюється. Існують урядові постанови, урядові постанови, які де-факто забороняють видачу віз російським спортсменам для участі в нашому чемпіонаті», - сказав Метнар.

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Навіть якби російські спортсмени прибули з візою з іншої європейської країни, їм не дозволили б в’їхати до Чехії. За його словами, переговори з федерацією та іншими міністерствами триватимуть.

Міністр закордонних справ Чехії звернувся до керівників дипломатичних служб ЄС з проханням не видавати російським хокеїстам візи, які б дозволяли їм брати участь у спортивних турнірах.

Члени чеського уряду раніше називали рішення Спортивного арбітражного суду про негайне повернення Росії до міжнародних турнірів невдалим.

Позиція чеської сторони така ж, як і у канадців як організаторів майбутнього чемпіонату світу з хокею. У результаті Міжнародна федерація хокею оголосила, що турнір відбудеться без російської команди.