Дипломати Європейського Союзу попередили уряд Великої Британії про припинення практики переговорів щодо часткового відновлення партнерських відносин, поки у Лондоні не визначаться, чи хочуть вони скасувати Брекзит та повернутися до складу блоку.

Як пише The Guardian, європейські столиці сигналізували прем'єру Енді Бернему, що було досягнуто межі в практиці "клаптикових" домовленостей. У Брюсселі хочуть, щоб британці остаточно визначилися щодо свого майбутнього - а вже після цього готові відновити переговори про єдиний енергетичний ринок, безпекову взаємодію та міграцію.

Бернем раніше заявляв про потребу провести у Сполученому Королівстві загальнонаціональну дискусію щодо того, чи ставати знову членом Європейського Союзу. Сам прем'єр поки не оголошував про бажання скасувати Брекзит, але говорив, що не виключає проведення повторного референдуму з цього питання.

Британське суспільство останніми роками все активніше підтримує ідею повернення в ЄС - проти Брекзиту висловилися понад половина опитаних у соціологічних дослідженнях.