Близько опівночі, 19 листопада стало відомо про чергову ракетну атаку на Кримський міст.
Про це пише Exilenova+.
Видання "Кримський вітер" повідомило про щонайменше 8 вибухів в районі моста. Проліт ракети та вибух потрапили на відео.
Атаку на Кримський міст підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. На своїй сторінці в Telegram він написав, що рух мостом тимчасово перекрито.
- В ніч на 17 листопада Кримський міст зазнав атаки безпілотників.
- Пізніше Володимир Зеленський заявив, що це був результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.