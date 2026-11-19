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СБУ показала кадри ураження мосту в ніч на 17 листопада

Близько опівночі, 19 листопада стало відомо про чергову ракетну атаку на Кримський міст.

Про це пише Exilenova+.

Видання "Кримський вітер" повідомило про щонайменше 8 вибухів в районі моста. Проліт ракети та вибух потрапили на відео.

Атаку на Кримський міст підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. На своїй сторінці в Telegram він написав, що рух мостом тимчасово перекрито.