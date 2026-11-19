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У ніч на 19 листопада російські війська атакували понад 10 разів два райони Дніпропетровщини безпілотниками. Постраждав 50-річний чоловік.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі від ударів ворога потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі. Постраждав 50-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

У Синельниківському районі противник цілив по Миколаївській та Українській громадах. Пошкоджені господарчі споруди, автівка, агропідприємство. Сталися пожежі.