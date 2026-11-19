Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року.

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1970 солдатів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 341 одиницю автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 630 980 солдатів.

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