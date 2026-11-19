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У ніч на 19 листопада, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, російські війська застосували по території України протикорабельні ракети «Онікс» та 98 дронів. ППО знешкодила 69 ворожих цілей.

Про це розповіли у Повітряних силах.

«У ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) противник атакував протикорабельними ракетами “Онікс” з території АР Крим, 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 69 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Станом на ранок декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.