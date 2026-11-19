Люди не постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродорвж минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками. Ціллю ворога була енергетична та цивільна інфраструктура.

Як написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов, унаслідок обстрілу було знеструмлено 99 населених пунктів Вознесенського та Миколаївського районів. Наразі електропостачання в усіх населених пунктах відновили.

Крім того, внаслідок ще однієї атаки в Миколаєві вибуховою хвилею пошкоджено один багатоквартирний, 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі.

А у м. Первомайськ пошкоджено будівлю торгівельного центру.

Всюди минулося без постраждалих.