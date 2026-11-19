Джаред Кушнер повідомив, що разом зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом вирушає до Берліна. Там вони планують провести консультації з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами під час зустрічі "Коаліції охочих".

Про це Кушнер написав у соцмережі Х.

"Наші пріоритети під час цієї поїздки – ще тісніше координувати дії з Україною та Європою, працювати над узгодженням спільної позиції щодо ключових елементів тривалого миру, а також разом підготувати порядок денний і запропонований формат наступного раунду багатосторонніх переговорів", – пояснив американець.

Окремо американська делегація планує обговорити, як робота "Коаліції охочих" може сприяти післявоєнним безпековим домовленостям. Йдеться, зокрема, про надійні гарантії для України та ширшу систему, яка зміцнить стабільність у Європі й зменшить ризик нових конфліктів.

Кушнер додав, що президент США Дональд Трамп прагне завершити війну та досягти тривалого миру, який зробить Європу безпечнішою.