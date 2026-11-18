Резолюція була прийнята більшістю голосів, проте 73 держави утрималися, а 17 - проголосували "проти".

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У Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН відбулося голосування за проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Резолюція була прийнята більшістю голосів, проте багато держав утрималися.

Про це повідомив Постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Мельник зазначив, що цю резолюцію Україна щороку вносить на розгляд Генасамблеї ООН, починаючи з 2016 року.

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"Більшість держав традиційно підтримала цю надзвичайно важливу для України резолюцію. 77 держав-членів ООН у Третьому комітеті проголосували «за», серед них 49 країн стали її співавторами", - додав він.

Водночас 73 держави цьогоріч утрималися під час голосування. Ще 17 країн проголосували "проти".

Постпред України назвав таку позицію держав-членів ООН "справжнім ударом у спину".

"Якщо зовсім відверто: всі ті держави, які протягом десяти років, починаючи з 2016 року, коли Україна вперше внесла цю резолюцію після незаконної спроби Росії анексувати Крим, досі вважають, що можна сховатися за ширмою так званого «нейтралітету», глибоко помиляються", - йдеться в заяві Мельника.