Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 19 листопада російська армія атакувала на півдні Одеської області промислову і енергетичну інфраструктуру. Люди цілі.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури", - повідомив він.

Атака не вплинула на енергопостачання.

Постраждалих немає. На місцях ліквідовують наслідки.