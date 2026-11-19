У ніч на 19 листопада російська армія атакувала на півдні Одеської області промислову і енергетичну інфраструктуру. Люди цілі.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер.
"Вночі росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури", - повідомив він.
Атака не вплинула на енергопостачання.
Постраждалих немає. На місцях ліквідовують наслідки.
- У ніч на 19 листопада російські війська застосували по території України протикорабельні ракети «Онікс» та 98 дронів. ППО знешкодила 69 ворожих цілей.