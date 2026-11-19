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Упродовж минулого тижня російська армія атакувала Харківську область КАБами та дронами різних типів. Загинула 81-річна жінка, ще восьмеро осіб постраждали.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області.

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У м. Чугуїв отримали гостру реакцію на стрес жінки 50, 71 і 74 років, а у Ізюмі поранений 53-річний чоловік. У с. Лукашівка Близнюківської громади поранена 59-річна жінка, у м. Слобожанське – 62-річна. В м. Лозова зазнав поранень 43-річний чоловік, а у с. Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка і зазнала поранень 60-річна.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Також медики надали допомогу 55-річному чоловіку, який 15 листопада зазнав поранень у с. Старовірівка Шевченківської громади, та 9-річній дівчинці, яка 16 листопада отримала гостру реакцію на стрес у сел. Золочів.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

62 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

В Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки у с. Плоске.

У Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у с. Бугаївка та цивільне підприємство в м. Балаклія.

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У Харківському районі пошкоджено ангар, автомобіль в сел. Новий Коротич, складське приміщення, 9 автомобілів у с. Кутузівка, автомобіль у м. Люботин і приватний будинок у сел. Слатине.

В Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство у м. Лозова, теплицю, ферму у с. Шевченкове Друге та складську будівлю у с. Веселе.

В Чугуївському районі пошкоджено кіоск, багатоквартирний будинок, гараж у м. Слобожанське, 3 приватні будинки, заклад освіти у м. Чугуїв.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 69 710 людей.