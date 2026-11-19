Народні депутати реєструють постанову про відставку Віталія Кіма з посади міністра ветеранів, повідомила в Facebook народна депутатка «Євросолідарності» Ірина Геращенко, чия фракція ініціювала збір підписів. Вона закликала колег з інших фракцій долучитися до ініціативи.

Днями РБК-Україна опублікувало інтерв'ю з Кімом, приурочене до 100 днів на посаді. В ньому міністр погодився з твердженням про те, що військові після повернення з війни «підуть у кримінал», якщо не отримають умови заробітку гідних коштів.

«Обов'язково буде. Це було після кожної війни. Люди з навичками, зі зменшеним відчуттям ризику, з завищеним відчуттям справедливості – це точно так буде, так було після кожної війни. Мало того, це не тільки про кримінал, це про соціальне напруження, про революції», – сказав Кім, додавши, що держава зараз не працює в цьому напрямку.

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Він вважає, що є стереотипи у цивільних стосовно військових про те, що в них є ПТСР. Кім додав, що суспільство не повинно боятися ветеранів.

Також він сказав, що не вірить «в травми». Водночас він стверджує, що ветеранам потрібна реабілітація психологів і сексологів, але психологи мають бути саме військовими.

Вислови міністра широко розкритикувала ветеранська спільнота.

«Відставка міністра – це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, відсутністю емпатії і нормальної комунікації», – прокоментувала Геращенко.

Оновлення. Кім увечері 18 листопада вирішив прокоментувати в соцмережах своє інтерв'ю, що вже кілька днів обговорювали в соцмережах і ветеранському середовищі.

«Хтось обурюється, хтось критикує. Хтось каже, що міністр взагалі не повинен говорити на такі теми і так далі. А я хочу запитати: якщо проблема існує, про неї краще мовчати? Робити вигляд, що все добре? А потім, коли вона стане реальністю, розводити руками? Я так працювати не збираюся», – сказав він.

Кім заявив, що міністерство проводить дослідження і «постійно спілкується» з ветеранами, і близько 80 % «хвилюються через можливі залежності. А майже половина – бояться, що їх можуть втягнути у незаконні історії».

Віталій Кім не є ветераном і не має досвіду проходження військової служби. Він був призначений міністром влітку цього року, а до цього очолював Миколаївську ОВА. Своє призначення Кім коментував тим, що він «живе війною».