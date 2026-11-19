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РФ продовжує атакувати Житомирську область. Там за добу постраждала одна людина.

Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.

«На Житомирщині внаслідок російської атаки минулої доби постраждала одна людина», – розповів він.

Через ворожі обстріли пошкоджено скління вікон в чотирьох приватних житлових будинках. Також виникли пожежі.

Рятувальники ліквідували усі загоряння.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Житомирщині

Фото: ДСНС наслідки атаки на Житомирщині