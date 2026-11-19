РФ продовжує атакувати Житомирську область. Там за добу постраждала одна людина.
Про це написав начальник ОВА Віталій Бунечко.
«На Житомирщині внаслідок російської атаки минулої доби постраждала одна людина», – розповів він.
Через ворожі обстріли пошкоджено скління вікон в чотирьох приватних житлових будинках. Також виникли пожежі.
Рятувальники ліквідували усі загоряння.
- У ніч на 19 листопада російські війська застосували по території України протикорабельні ракети «Онікс» та 98 дронів. ППО знешкодила 69 ворожих цілей.