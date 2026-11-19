Учора російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили приватний будинок.
Також окупанти понівечили адмінбудівлю.
Під ворожим дроновими та авіаційними ударами і артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дар'ївка, Урожайне, Миролюбівка, Антонівка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Надіївка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Садове, Понятівка, Микільське, Інгулець, Чайчине, Іванівка, Інгулівка, Широка Балка, Олександрівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Кар'єрне, Комишани та Херсон.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.