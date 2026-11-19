Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Під ворожим дроновими та авіаційними ударами і артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дар'ївка, Урожайне, Миролюбівка, Антонівка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Надіївка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Садове, Понятівка, Микільське, Інгулець, Чайчине, Іванівка, Інгулівка, Широка Балка, Олександрівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Кар'єрне, Комишани та Херсон.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Учора російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області.

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Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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