Учора вдень ворог пʼятьма безпілотниками “Гербера” атакував село в Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Один будинок повністю знищений, ще пошкоджені дві оселі й автівка. Пожежу загасили рятувальники.
У селах Любецької і Кіптівської громад через дронові атаки пошкоджені будинки.
Уночі росіяни дронами “Герань” атакували фермерське господарство в Понорницькій громаді. Загорілося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи.
За словами Чауса, ворог також знову атакував один із енергообʼєктів в області.