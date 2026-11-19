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Наслідки обстрілів росіянами Чернігівської області

Учора вдень ворог пʼятьма безпілотниками “Гербера” атакував село в Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Один будинок повністю знищений, ще пошкоджені дві оселі й автівка. Пожежу загасили рятувальники.

У селах Любецької і Кіптівської громад через дронові атаки пошкоджені будинки.

Уночі росіяни дронами “Герань” атакували фермерське господарство в Понорницькій громаді. Загорілося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи.

За словами Чауса, ворог також знову атакував один із енергообʼєктів в області.