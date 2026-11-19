Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Сумській області працівницю моргу підозрюють у привласненні особистих речей померлих військових, повідомили у Національній поліції.

Йдеться про 39-річну співробітницю районного відділення обласного бюро судово-медичної експертизи.

Як з’ясувалося, фігурантка працювала молодшою медичною сестрою у морзі та мала безперешкодний доступ до тіл загиблих, яких привозили для проведення судово-медичних досліджень.

Реклама

Працівниця держустанови нишпорила по кишенях полеглих захисників, забираючи гроші та цінні речі, а також знімала з тіл коштовності.

Поліцейські задокументували як в одному з випадків зловмисниця окрім грошей навіть “забрала” у покійника пачку з цигарками.

Слідчі поліції Сумщини затримали жінку відповідно до статті 208 КПК України. Фігурантці повідомили про підозру, їй інкримінують незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на тілі померлого, вчинене з корисливих мотивів.

За вчинене загрожує до семи років позбавлення волі.