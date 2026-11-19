У Чугуєві на Харківщині російський обстріл застав аварійну бригаду газовиків, яка приїхала на виклик до житлового будинку.
Про це повідомив у Facebook очільник "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Поранення дістав водій. Після операції його стан стабільний.
Напередодні росіяни обстріляли газовиків на Донеччині – тоді поранили двох працівників. Також ворог атакував службовий об’єкт у Дніпропетровській області, де працюють газовики: удар пошкодив спеціальний транспорт.
"Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку", – написав Федоренко.
Також він зазначив, що газовики продовжують цілодобово працювати в тилових і прифронтових громадах, виїжджаючи на виклики у бронежилетах і шоломах. Водночас, за його словами, кожен такий виїзд нині становить ризик для життя.
- Напередодні у Чугуєві російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Дрон пошкодив технічний поверх і сходову клітину між шостим і сьомим поверхами, на горищі спалахнула пожежа, яку ліквідували.За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поранень зазнали 75-річна жінка та 60-річний чоловік. Рятувальники також евакуювали людей із верхніх поверхів і деблокували 77-річну жінку, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес.