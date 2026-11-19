У Чугуєві на Харківщині російський обстріл застав аварійну бригаду газовиків, яка приїхала на виклик до житлового будинку.

Про це повідомив у Facebook очільник "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Поранення дістав водій. Після операції його стан стабільний.

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Напередодні росіяни обстріляли газовиків на Донеччині – тоді поранили двох працівників. Також ворог атакував службовий об’єкт у Дніпропетровській області, де працюють газовики: удар пошкодив спеціальний транспорт.

"Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку", – написав Федоренко.

Також він зазначив, що газовики продовжують цілодобово працювати в тилових і прифронтових громадах, виїжджаючи на виклики у бронежилетах і шоломах. Водночас, за його словами, кожен такий виїзд нині становить ризик для життя.

Фото: Сергій Федоренко

Фото: Сергій Федоренко