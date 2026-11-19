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Командиру 345-го десантно-штурмового полку 104-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, який наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових, повідомили про підозру.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, підозру повідомили за результатами розслідування, під час якого Україна першою серед держав – учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї скористалася спеціальним механізмом залучення технічної експертної підтримки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), передбаченим ще з 2018 року.

За даними слідства, восени 2024 року полковник спланував застосування гранат із небезпечною хімічною речовиною CS та віддав відповідні накази підлеглим.

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На їх виконання з вересня 2024 року до січня 2025 року російські військові скинули щонайменше сім таких гранат на позиції 8-го прикордонного загону ДПСУ поблизу Іллінки та Мар’ївки на Дніпропетровщині.

Дії полковника кваліфікували за ч. 1 ст. 438 КК України – віддання наказу про застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом.

За експертної підтримки ОЗХЗ українські правоохоронці дослідили атаку поблизу Іллінки 20 вересня 2024 року. Встановили обставини застосування гранати з речовиною CS та простежили ланцюг її виробництва і постачання до підрозділів російської армії.

Технічний секретаріат ОЗХЗ підтвердив відповідність процедур збирання, документування та збереження доказів українською стороною стандартам Організації.

17 листопада на запит України звіт за результатами цього розслідування оприлюднили як офіційний документ 31-ї сесії Конференції держав – учасниць Конвенції та поширили серед усіх держав-учасниць.

Матеріали українського кримінального розслідування, проведеного за процедурами, що відповідають стандартам ОЗХЗ, відтепер можуть слугувати підґрунтям для ухвалення міжнародних рішень щодо відповідальності РФ за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.