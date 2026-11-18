За даними слідства, в 2022 році учасники, імовірно, допомагали військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон поза пунктами пропуску.

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Військова контррозвідка СБУ спільно з НАБУ та САП викрила схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. До її організації, за даними слідства, причетні колишній посадовець і двоє чинних співробітників Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За матеріалами розслідування, у травні–серпні 2022 року фігуранти організували канал нелегального переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я. До оборудки вони залучили двох цивільних знайомих.

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Клієнтів, які намагалися уникнути мобілізації, підшукували через тематичні Telegram-канали. За 5 тисяч доларів з людини прикордонники дозволяли перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску та без проставлення відповідних відміток у паспортах.

Загальна сума неправомірної вигоди, за даними справи, становила майже 50 тисяч доларів.

У СБУ зазначили, що ще в листопаді 2022 року організаторам схеми повідомляли про підозру в незаконному переправленні людей через державний кордон. Однак згодом справу закрили.

Наразі на підставі додатково встановлених фактів дії фігурантів кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного переправлення людей через державний кордон та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.