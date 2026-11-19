У США громадянину Росії висунули звинувачення в діяльності як незареєстрованого іноземного агента та стеженні за працівниками великої оборонно-технологічної компанії з Кремнієвої долини.

Як пише Financial Times, Ігорю Д’ю висунули чотири обвинувачення. За версією слідства, він брав участь у змові з метою шпигунства за працівниками компанії, яка постачала озброєння, яке використовують проти Росії у війні з Україною.

Міністерство юстиції не назвало компанію, але охарактеризувало її як «технологічну та оборонну компанію» з офісом у Пало-Альто, штат Каліфорнія. За словами обізнаних із цією справою джерел, ідеться про Palantir.

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Це черговий шпигунський скандал у сфері оборони й технологій за останній місяць. Росія та Китай намагаються отримати секретну інформацію від американських військових і працівників технологічних компаній.

Дʼю звинувачують у змові з метою діяти як агент іноземного уряду, діяльності як агента іноземного уряду без відома генерального прокурора США, переслідуванні людини в різних штатах і шахрайстві, пов’язаному з документами, що посвідчують особу.

За даними Міністерства юстиції, у липні Д’ю незаконно перетнув кордон США з Мексики та вирушив до Пало-Альто. Його спільники нібито наказали йому відвідувати кав’ярню поблизу офісу компанії, щоб виявляти її працівників і фотографувати екрани їхніх ноутбуків.

За версією слідства, Д’ю переслідував двох співробітників компанії. Одну з них він залякував своєю поведінкою, через що жінка звернулася по допомогу до поліції. Коли правоохоронці спробували допитати Д’ю, він тимчасово втік до штату Невада, змінив номерний знак автомобіля та номер телефону. Згідно з обвинувальним актом, він також збирав інформацію про кількох інших працівників.

На початку жовтня агенти ФБР провели обшук у квартирі Д’ю в Іст-Пало-Альто. Вони знайшли 18 тисяч доларів готівкою, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти, обладнання для бездротового зв’язку та підроблені документи, що посвідчують особу.

Також правоохоронці вилучили блокнот із десятьма адресами, написаними від руки. Деякі з них відповідали адресам помешкань працівників компанії. Крім того, у блокноті були докладні профілі щонайменше трьох співробітників із персональними даними, іменами членів їхніх родин, відомостями про освіту та трудову діяльність.

У вівторок велике журі присяжних висунуло Д’ю офіційне обвинувачення.