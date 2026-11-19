Після цього запланована тристороння зустріч.

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Президент США Дональд Трамп жестикулює передвиборчою поїздкою у Флориду, покидаючи Білий дім, Вашингтон, 30 жовтня 2026 року

Президент США Дональд Трамп 19 листопада провів двосторонні зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським президентом Владіміром Путіним на полях саміту Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation – Азійсько-Тихоокеанська економічна співпраця). Сі Цзіньпін сказав, що залишається налаштованим на спільну роботу з Трампом, аби спрямувати відносини країн у «правильне русло», пише The Guardian.

Зустріч Путіна і Трампа тривала менше години. Російське РБК пише, що Трамп на початку перемовин назвав Путіна «другом».

«Другом» він назвав і Сі Цзіньпіна. За інформацію китайського телеканалу CCTV, перемовини китайського і американського лідерів тривали понад годину.

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Після завершення двосторонніх перемовин Трампа і Сі заплановані тристоронні переговори з Путіним.

«Це була неймовірна зустріч. Думаю, щось із цього вийде. Ми прагнемо допомогти в питанні війни між Росією та Україною», – наводить слова Трампа ABC.

Про план проведення тристоронніх переговорів Трампа, Сі і Путіна було відомо заздалегідь. Їх 9 жовтня в телефонній розмові з американським лідером запропонував провести Владімір Путін.

За інформацією Wall Street Journal, метою тристороннього саміту було обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.

Трамп підтримав ідею такої зустрічі. Хоча, за інформацією Білого дому та консервативного видання New York Post , тема війни не буде переважати в запланованих розмовах Трампа із Сі та Путіним, сам американський президент зазначав, що про неї планують поговорити.

Загалом участь у саміті Apec бере 21 країна.