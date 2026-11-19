Раніше в регіоні оголошували ракетну і дронову тривогу та закривали аеропорти.

Вночі у російському Татарстані лунали вибухи у районі нафтоперекачувальної станції «Калейкіно». Імовірно, НПС пошкоджена, пише Astra.

Влада Татарстану заявила про атаку БПЛА на резервуари з нафтою поряд з Альметьєвськом і повідомила про пошкодження цивільних об'єктів. Там кажуть, що начебто «великої пожежі вдалося уникнути».

Фото: Astra Пожежа у Татарстані

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Жителі Альметьєвська повідомляли про яскраві спалахи в районі села Калейкіне, де розташована однойменна нафтоперекачувальна станція системи магістральних нафтопроводів РФ. Від міста майданчик НПС знаходиться приблизно за 5-8 км.

На думку аналітиків, станція, можливо, була атакована. Це частково підтверджують повідомлення місцевих жителів, які розповідали, що у напрямку станції поїхали швидкі та пожежні машини.

Раніше в Татарстані було оголошено ракетну і дронову тривогу та закривали аеропорти.

Від України НПС «Калейкіно» розташована приблизно за 1300 км.

НПС «Калейкіно» – це одна з ключових нафтоперекачувальних станцій системи магістральних нафтопроводів РФ (структура «Транснафта - Прикам’є»). На станції змішуються потоки нафти різних сортів із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, підтримується тиск у трубі та розподіляється сировина, у тому числі в систему нафтопроводу «Дружба».