План Берліна полягає в тому, щоб забезпечити для ЄС “фінансовий простір” (резерв), який дозволить залучити додаткові кошти для України – понад ті 100 мільярдів євро, що вже були запропоновані Єврокомісією.

Німеччина наполягає на закріпленні в наступному довгостроковому бюджеті ЄС механізму стабільного фінансування для України, пише Politico.

Йдеться про механізм, за якого потенційним опонентам – наприклад, Марін Ле Пен, якщо вона переможе на президентських виборах у Франції наступного року – було б складно накласти вето.

За словами високопоставленого європейського чиновника, обізнаного з ходом переговорів, план Берліна полягає в тому, щоб забезпечити для ЄС “фінансовий простір” (резерв), який дозволить залучити додаткові кошти для України – понад ті 100 мільярдів євро, що вже були запропоновані Єврокомісією.

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Такий механізм запозичень уможливить фінансування в майбутньому без необхідності здійснювати величезні і політично небажані витрати одразу.

Високопоставлений європейський чиновник заявив виданню, що питання фінансування України викликає зараз більше суперечок, ніж будь-коли раніше. Ситуація стане ще складнішою у разі перемоги Марін Ле Пен – представниці ультраправої партії “Національне об'єднання”, додав чиновник.

Якщо для ухвалення наступного довгострокового бюджету ЄС (а також плану щодо створення додаткового фінансового резерву, на якому наполягає Німеччина) потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів, то майбутні рішення про залучення коштів для України в межах цієї схеми, за умови, що Німеччина досягне свого, потребуватимуть лише кваліфікованої більшості.

За словами дипломата ЄС, це ускладнить можливість окремим урядам блокувати підтримку з боку Євросоюзу.

Німецька пропозиція, ймовірно, наштовхнеться на опір з боку таких країн, як Угорщина, Чехія та Словаччина – які вимагали можливості не брати участі в наданні допомоги Україні. Ініціатива також ще більше ускладнить і без того непрості переговори щодо семирічного бюджету Європи напередодні спеціального саміту ЄС, запланованого на 26–27 листопада.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається домогтися свого в питанні допомоги Україні, використовуючи вагомий важіль впливу: Німеччина є найбільшим донором бюджету ЄС, обсяг якого сягає 2 трильйонів євро.

У листі, надісланому на початку цього місяця голові Європейської ради Антоніу Кошті, Мерц висунув ультиматум: підтримка Німеччиною наступного бюджету ЄС залежатиме від того, чи погодиться блок залучити додаткові 45 мільярдів євро для України на 2027 рік, а також чи буде визначено “перспективу фінансування України на період після 2028 року”.

Водночас Мерц фактично пригрозив скоротити німецькі внески до фондів регіонального розвитку – коштів, якими користуються країни Центральної Європи, що скептично ставляться до допомоги Україні. Ця погроза стосується випадків, якщо ці країни спробують заблокувати план щодо збільшення фінансового резерву або відмовляться підтримувати Київ.