Російська армія продовжує атакувати енергетику України. Протягом останньої доби росіяни били по об’єктах генерації, системах передачі та розподілу електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію споживачам.
Також через пошкодження енергетичного обладнання у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.
У частині областей до кінця доби діють обмеження:
- для промисловості — графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу.
- Унаслідок нічної російської атаки руйнування зафіксували у дванадцяти областях. Росіяни цієї ночі били по енергетиці, цивільних підприємствах, житлових будинках.