Є нові знеструмлення у пʼяти областях.

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Російська армія продовжує атакувати енергетику України. Протягом останньої доби росіяни били по об’єктах генерації, системах передачі та розподілу електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях. Енергетики працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію споживачам.

Також через пошкодження енергетичного обладнання у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях вимушено застосовуються аварійні відключення.

У частині областей до кінця доби діють обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу.