Поранення дістав 63-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено складську будівлю.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Вранці російські війська атакували Вознесенськ на Миколаївщині безпілотником типу "Shahed". Під ударом опинився промисловий об’єкт інфраструктури.

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