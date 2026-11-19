Вранці російські війська атакували Вознесенськ на Миколаївщині безпілотником типу "Shahed". Під ударом опинився промисловий об’єкт інфраструктури.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Поранення дістав 63-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Також пошкоджено складську будівлю.
- Упродовж попередньої доби, 18 листопада, російські безпілотники атакували енергетичну й цивільну інфраструктуру Миколаївщини. Через обстріли тимчасово знеструмили 99 населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах, однак електропостачання всюди відновили.
- У Миколаєві вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний і 13 приватних будинків, гараж та два автомобілі. У Первомайську зазнала пошкоджень будівля торговельного центру. За даними ОВА, постраждалих не було.