60 % опитаних звільнених з російського полону українців повідомили про брак інформації стосовно кроків для отримання допомоги. Про це йдеться в результатах дослідження ГО «Блакитний птах» та Данського інституту з протидії катуванням. Участь в опитуванні взяли 55 людей: 25 військових і 30 цивільних, які зазнали незаконного позбавлення волі або полону.

80 % цивільних учасників опитування, які були звільнені під час обміну, повідомили про нестачу такої інформації. 100 % цивільних, звільнених поза процедурою офіційного обміну (15 людей) не отримали інформації про подальші кроки взагалі.

55 % не отримали пропозиції пройти медичне обстеження для документування ушкоджень, отриманих у полоні.

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«Брак інформації відзначали й військовослужбовці. Серед тих, хто після звільнення продовжив службу, 38% насамперед хотіли б отримувати більше інформації та чіткі інструкції щодо подальших дій», – йдеться в дослідженні.

Найбільший обсяг допомоги одразу після повернення отримували опитані військовослужбовці: 92% були забезпечені водою, їжею, одягом і засобами гігієни, а 80% змогли зв'язатися з рідними та пройшли медичний огляд. Надалі їхній супровід забезпечують військові структури. Водночас лише 28% військових повідомили, що в перші дні після звільнення їм нічого не бракувало.

Найскладніша ситуація, за результатами опитування, у людей, які повернулися поза процедурою офіційного обміну. Серед опитаних цієї групи 60% не отримали медичної допомоги, а майже половина не мала безпечного місця для проживання. На різних етапах після звільнення вони отримували найменше підтримки й часто були змушені покладатися на допомогу родин і громадських організацій.

«Більшість медичних проблем виходять на поверхню через деякий час. Поки ти перебуваєш у місцях несвободи, ти виживаєш: організм збирається і каже тобі, що треба просто вижити. А коли ти вже на волі, минає деякий час, і організм вирішує, що можна розслабитися. Тоді й виходять наслідки, про які людина навіть не підозрювала, – через кілька місяців, рік і більше. Тому на першому місці все одно стоїть медична допомога», – розповіла Олена Лазарева, цивільна, яка була незаконно позбавлена особистої свободи, членкиня СЕМА Україна.