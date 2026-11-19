Під завалами можуть бути люди.

Сьогодні, 19 листопада, російська армія вдарила по житловому будинку в Ізюмі. Станом на 13-ту відомо про 12 постраждалих. Зокрема, медики надали допомогу чотирьом дітям.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомляли про двох постраждалих, і була інформвція, що під завалами можуть бути люди.

"На цю хвилину попередньо відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у його повідомленні.

Внаслідок удару зруйнований під'їзд. Також сталося загоряння квартири на п'ятому поверсі в будинку навпроти.

На місці працюють у посиленому режимі екстрені служби.