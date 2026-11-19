«Поїзд далі не їде», – прокоментували в міністерстві оборони удар по залізничній частині.

Сили оборони вночі 19 листопада вдарили «Нептунами» по залізничній частині Керченського мосту. Є влучання в районі арки і залізничних колій.

Масштаб пошкоджень уточнюють, але зараз рух поїздів зупинено. Про це повідомили в міністерстві оборони.

Це третій удар по мосту за попередні кілька днів. Внаслідок минулої атаки пошкоджено автомобільну частину мосту, і рух транспортну по ній припинено.

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«Для росії цей міст – конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони», – прокоментували в МО.

Там додали, що Україна цією атакою відповіла на удари росіян.

За інформацією Генштабу Збройних Сил, атаку провели ракетні війська – берегові ракетні комплекси ВМС «Нептун».

«Цей міст – головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він "недосяжний" та "невразливий"», – прокоментував в Facebook Генштаб.

Керченський міст є лише одним зі складників ланцюга постачань для окупантів. Сили оборони поступово знижують логістичні можливості ворога. За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів: 15 листопада – через річку Сіверський Донець в районі Пришиба Луганської області та через річку Міус в районі Таганрога Ростовської області, 14 листопада – через Міуський лиман в районі Лакедемонівки на тій же Ростовщині.

Атаки по Керченському мосту

Цей збудований ворогом шляхопровід, що поєднує окупований Крим із територією Росії, уперше був атакований ще в 2022 році. У наступні роки повномасштабної війни міст зазнавав пошкоджень, але атаки, проведені в листопаді цього року, стали для Росії найкатастрофічнішими.

Вночі 16 листопада оборонці атакували міст, внаслідок чого рух перекривали на кілька годин. А вночі 17 листопада захисники завдали значно масштабніших уражень: пошкоджено дорожнє перекриття, в море обвалилася опора. Це повпливає і на судноплавство.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що операцію з ураження готували декілька тижнів. Спершу захисники знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

17 листопада був сьомий і ключовий етап – безпілотники уразили автомобільну частину мосту, ракети й дрони – залізничну частину. Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала значних пошкоджень, але окупанти відновили рух поїздів.

Під час операції застосували українські безпілотники й ракети, зокрема «Паляницю», «Нептун», «Руту» та «Фламінго». До операції доклалися Військово-морські сили, ракетні війська і артилерія України, СБС та СБУ.