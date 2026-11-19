Служба безпеки України затримала жительку Херсона, яку підозрюють у державній зраді. За версією слідства, жінка облаштувала у своєму домоволодінні "спостережний пункт": з подвір’я в прибережному районі міста вона стежила за розташуванням Сил оборони та передавала ці дані ФСБ.

Про це пише СБУ.

Інформацію, за даними спецслужби, російські військові використовували для підготовки ракетних, артилерійських і дронових ударів по Херсону. Слідство вважає, що жінка також надсилала розвіддані синові, який служить в окупаційному "мвс РФ" на лівобережжі Херсонщини.

У СБУ стверджують, що ФСБ завербувала жінку після її дописів у Telegram-чатах із закликами до захоплення Херсона. Під час обшуку в неї вилучили російський паспорт, прапор РФ, смартфон і два планшети.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Її взяли під варту без права на заставу. У разі обвинувального вироку їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.