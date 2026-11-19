Нічні повітряні атаки , 211 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 211 боїв.

Найбільше – на Покровському (17) та Костянтинівському (16) напрямках.

На Олександрійському та Придніпровському напрямках росіяни штурмів не проводили.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1970 окупантів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 341 одиницю автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 630 980 окупантів.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Унаслідок нічної російської атаки руйнування зафіксували у дванадцяти областях. Росіяни цієї ночі били по енергетиці, цивільних підприємствах, житлових будинках, написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині атаковані електропідстанції. Одразу в чотирьох областях ворог бив по агропідприємствах.

Під ударами також опинилися житлові будинки в Запоріжжі, Харківщині, Черкащині та Донеччині.

Восьмеро людей поранені, на Чернігівщині є жертва.

«У ніч на 19 листопада противник атакував протикорабельними ракетами “Онікс” з території АР Крим, 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське», – повідомили у Повітряних силах.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 69 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Станом на ранок бойова робота тривала.

Близько опівночі 19 листопада стало відомо про чергову ракетну атаку на Кримський міст.

Видання "Кримський вітер" повідомило про щонайменше 8 вибухів в районі моста. Проліт ракети та вибух потрапили на відео.

Уранці наше Міноборони повідомило, що Сили оборони вночі 19 листопада вдарили по залізничній частині Керченського мосту «Нептунами». Є влучання в районі арки і залізничних колій.

Масштаб пошкоджень уточнюють, але зараз рух поїздів зупинено.

Це третій удар по мосту за попередні кілька днів. Внаслідок минулої атаки пошкоджено автомобільну частину мосту, і рух транспортну по ній припинено.

«Для росії цей міст – конвеєр війни: цистерни й вагони з боєприпасами для угруповання на півдні. Конвеєр дав збій. Інший шлях лежить суходолом, уздовж фронту. Там вантажі зустрічають наші дрони», – прокоментували в МО, додавши, що Україна цією атакою відповіла на удари росіян.

Голова КНР Сі Цзіньпін провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом і Путіним. Вона тривала приблизно півтори години.

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Після переговорів глави держав не виступили зі спільною заявою для медіа. Путін залишив місце проведення саміту. Сі Цзіньпін провів його до автомобіля.

Одразу на початку зустрічі Путін заявив, що Росія, Китай і США є державами-переможницями у Другій світовій війні та "мають спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки". Мовляв, Росія, Китай і США мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Трамп заявив, що він, Сі та Путін "творять історію".

Більше інформації – в новині.

Зустрічі передували двосторонні перемовини Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та Путіним.

Зустріч Путіна і Трампа тривала менше години. Російське РБК пише, що Трамп на початку перемовин назвав Путіна «другом».

«Другом» він назвав і Сі Цзіньпіна. За інформацію китайського телеканалу CCTV, перемовини китайського і американського лідерів тривали понад годину.

Після завершення двосторонніх перемовин Трампа і Сі заплановані тристоронні переговори з Путіним.

«Це була неймовірна зустріч. Думаю, щось із цього вийде. Ми прагнемо допомогти в питанні війни між Росією та Україною», – наводить слова Трампа ABC.

Докладніше – в новині.

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Джаред Кушнер повідомив, що разом зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом вирушає до Берліна. Там вони планують провести консультації з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами під час зустрічі "Коаліції охочих".

Подробиці – в новині.

Європейський футбольний союз офіційно залишив збірну Росії за бортом кваліфікаційного турніру на Євро-2028, який прийматимуть Сполучене Королівство та Ірландія.

Команди країни-агресора немає в документі УЄФА щодо регламенту відбору, який надійшов усім асоціаціям Старого світу. Участь у боротьбі за путівки на континентальну першість братимуть 54 збірні замість 55.

Процедура визначення складу груп кваліфікації на Євро відбудеться 6 грудня у Белфасті. Сам відбірковий турнір стартуватиме навесні 2027 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!