Голова КНР Сі Цзіньпін назвав ядерну зброю "дамокловим мечем", що нависає над людством, і закликав повністю її заборонити та знищити. Про це він сказав 19 листопада на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у Шеньчжені.

Цитує Сі китайське медіа Guancha.

"Ядерна зброя – це "дамоклів меч", що нависає над людством. Її слід повністю заборонити та остаточно знищити, щоб зрештою створити світ без ядерної зброї. Ядерну війну неможливо виграти, і її не можна вести. Ми маємо докладати всіх зусиль, щоб запобігти їй, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність", – сказав лідер КНР.

Кінцевою метою, за його словами, має стати світ без ядерної зброї.Сі виклав ці пропозиції серед чотирьох принципів взаємодії великих держав. Також він закликав Китай, Росію та США поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного, розвивати взаємовигідну співпрацю й підтримувати діалог, щоб не допустити ескалації суперечок.