Голова КНР Сі Цзіньпін розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомили китайські державні медіа, пише BBC.
Лідери раніше брали участь у спільних самітах, однак уперше проводять закриту тристоронню зустріч. Серед тем переговорів, як раніше анонсовано – торгівля, штучний інтелект, а також війни в Україні та Ірані.
Одразу на початку зустрічі Путін заявив, що Росія, Китай і США є державами-переможницями у Другій світовій війні та "мають спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки".
Також президент держави-агресора згадав війну, яку розпочав в Україні. Він сказав, що Росія, Китай і США мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.
Трамп заявив, що він, Сі та Путін "творять історію".
"Колишні лідери надто часто уникали розмов із країнами, з якими мали розбіжності. Ми дотримуємося протилежного підходу", – сказав президент США.
Сі Цзіньпін перед початком закритої зустрічі сказав, що Китай, США і Росія мають подавати добрий приклад, працювати разом, аби відповідати на глобальні виклики, спільно обстоювати мир і стабільність у світі та робити більший внесок у поступ людства, передає Financial Times.
Також він закликав повністю заборонити ядерну зброю та знищити її. Він назвав її "дамокловим мечем", що нависає над людством, і наголосив, що ядерну війну неможливо виграти й не можна допустити. Кінцевою метою, за словами Сі, має стати світ без ядерної зброї.
Путін розв'язану ним війну проти України назвав регіональним конфліктом і заявив, що три країни мають багато спільних інтересів у його врегулюванні.
Трамп заявив, що у питанні війни в Україні відбуваються "певні зрушення"
На думку Трампа, у питанні завершення війни в Україні "відбуваються певні зрушення". Він додав, що Путін, як він сподівається, і "інша сторона" хотіли б покласти край війні.
Голова Білого дому також розкритикував Міжнародний кримінальний суд, заявивши, що той "вийшов з-під контролю", і додав, що всі троє з цим погоджуються. За словами президента США, очільники трьох найбільших країн світу мають особливу відповідальність підтримувати відкритий, шанобливий і продуктивний діалог щодо питань, важливих для їхніх народів і всього світу.
Наразі відбувається зустріч президентів за зачиненими дверима.
- Президент Володимир Зеленський напередодні прокоментував майбутню тристоронню зустріч. Він вважає що США та Китай мають достатній вплив на Росію, аби домогтися припинення бойових дій. В інтерв’ю NBC News глава держави сказав, що шлях до миру має початися із зупинки вогню на фронті, а Дональд Трамп і Сі Цзіньпін могли б використати свої важелі впливу на Володимира Путіна.
- На думку Зеленського, для цього могла б вистачити однієї зустрічі: лідери США та Китаю мали б пригрозити Москві санкціями й припиненням торгівлі.
- Пропозицію провести тристоронню зустріч у жовтні висловив Владімір Путін. Трамп ідею підтримав, і сторони вирішили організувати окремі переговори на полях саміту Apec, участь в якому загалом бере 21 країна.
- До тристоронньої зустрічі Трамп окремо говорив з Путіним і окремо з Сі.