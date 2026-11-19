Анонсовано, що лідери США, Китаю та Росії обговорять, зокрема, війни в Україні та Ірані, торгівлю й штучний інтелект.

Голова КНР Сі Цзіньпін розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили китайські державні медіа, пише BBC.

Лідери раніше брали участь у спільних самітах, однак уперше проводять закриту тристоронню зустріч. Серед тем переговорів, як раніше анонсовано – торгівля, штучний інтелект, а також війни в Україні та Ірані.

Реклама

Одразу на початку зустрічі Путін заявив, що Росія, Китай і США є державами-переможницями у Другій світовій війні та "мають спільну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки".

Також президент держави-агресора згадав війну, яку розпочав в Україні. Він сказав, що Росія, Китай і США мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні.

Трамп заявив, що він, Сі та Путін "творять історію".

"Колишні лідери надто часто уникали розмов із країнами, з якими мали розбіжності. Ми дотримуємося протилежного підходу", – сказав президент США.

Сі Цзіньпін перед початком закритої зустрічі сказав, що Китай, США і Росія мають подавати добрий приклад, працювати разом, аби відповідати на глобальні виклики, спільно обстоювати мир і стабільність у світі та робити більший внесок у поступ людства, передає Financial Times.

Також він закликав повністю заборонити ядерну зброю та знищити її. Він назвав її "дамокловим мечем", що нависає над людством, і наголосив, що ядерну війну неможливо виграти й не можна допустити. Кінцевою метою, за словами Сі, має стати світ без ядерної зброї.

Путін розв'язану ним війну проти України назвав регіональним конфліктом і заявив, що три країни мають багато спільних інтересів у його врегулюванні.

Трамп заявив, що у питанні війни в Україні відбуваються "певні зрушення"

На думку Трампа, у питанні завершення війни в Україні "відбуваються певні зрушення". Він додав, що Путін, як він сподівається, і "інша сторона" хотіли б покласти край війні.

Голова Білого дому також розкритикував Міжнародний кримінальний суд, заявивши, що той "вийшов з-під контролю", і додав, що всі троє з цим погоджуються. За словами президента США, очільники трьох найбільших країн світу мають особливу відповідальність підтримувати відкритий, шанобливий і продуктивний діалог щодо питань, важливих для їхніх народів і всього світу.

Наразі відбувається зустріч президентів за зачиненими дверима.

Президент Володимир Зеленський напередодні прокоментував майбутню тристоронню зустріч. Він вважає що США та Китай мають достатній вплив на Росію, аби домогтися припинення бойових дій. В інтерв’ю NBC News глава держави сказав, що шлях до миру має початися із зупинки вогню на фронті, а Дональд Трамп і Сі Цзіньпін могли б використати свої важелі впливу на Володимира Путіна.

На думку Зеленського, для цього могла б вистачити однієї зустрічі: лідери США та Китаю мали б пригрозити Москві санкціями й припиненням торгівлі.