Вразливість яхти до сильних вітрів ніколи не оцінювалася для тих умов, у яких вона перебувала на якорі: зі спущеними вітрилами та піднятим висувним швертом.

Супер’яхта "Bayesian", яка затонула під час шторму біля берегів Сицилії, що призвело до загибелі семи осіб – зокрема технологічного магната Майка Лінча та його доньки-підлітка, – була вразливою до перекидання.

Про це йдеться в остаточному звіті британського Відділу розслідування морських аварій (MAIB), повідомляє The Guardian.

Однак екіпаж не знав про цю небезпеку, оскільки яхту жодного разу не перевіряли на стійкість під час стоянки на якорі зі спущеними вітрилами

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56-метрове судно стояло на якорі поблизу рибальського порту Портічелло, коли затонуло під час потужного шторму незадовго до світанку 19 серпня 2024 року.

Слідчі встановили, що вразливість яхти до сильних вітрів ніколи не оцінювалася для тих умов, у яких вона перебувала на якорі: зі спущеними вітрилами та піднятим висувним швертом. Шверт – це велика підводна конструкція, яка допомагає вітрильному судну зберігати стійкість.

Згідно зі звітом, причиною екстремальних погодних умов, найімовірніше, став шквал (downburst) – потужний потік повітря, що виникає під час грози, з величезною силою вдаряє об поверхню моря і розходиться в сторони.

Жоден із рятувальних плотів на борту не надувся автоматично і не від’єднався від судна. Екіпажу вдалося від’єднати один із них вручну. Тих, хто вижив, врятувала команда іншої яхти, що перебувала неподалік, – “Сер Роберт Бейден-Пауелл”.

Додамо, підсумки звіту водночас суперечать останній інформації з Італії, де прокурори поклали провину на помилки екіпажу.