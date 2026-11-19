Європейська комісія зазнала масштабної кібератаки, яка могла призвести до витоку значних обсягів персональних даних співробітників, пише Politico. Інцидент також спричинив перебої в роботі внутрішніх систем, зокрема працівники не могли вносити інформацію про зарплати, подавати табелі обліку робочого часу та оформлювати відпустки. У Єврокомісії заявляють, що більшу частину атаки вдалося взяти під контроль, однак її повні наслідки ще з’ясовують.

На початку цього місяця CERT-EU – орган ЄС, відповідальний за кібербезпеку інституцій Євросоюзу, виявив, що міжнародні хакери використовували ARTEX – загальнодоступний інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для виявлення вразливостей в ІТ-системах.

«Деякі зловмисники використовують такі інструменти не за призначенням і атакували Європейську комісію», – розповів представник ЄС. Як запобіжний захід кілька застосунків тимчасово відключили. Наразі доступ до більшості з них відновлено.

Реклама

За словами речника Єврокомісії Томаса Реньє, там вжили необхідних заходів у відповідь на виявлену кібератаку.

Перебої тривають понад десять днів і зачепили також систему відшкодування медичних витрат MyPMO та служби перекладу. Водночас зарплати співробітникам надійшли вчасно. У Єврокомісії поки не можуть підтвердити, чи були викрадені персональні дані працівників і в якому обсязі. Це також пояснює обмежену комунікацію з персоналом: в окремих повідомленнях ІТ-служба пояснювала проблеми загальними технічними несправностями, не згадуючи про кібератаку.

За даними внутрішнього листа, який потрапив у розпорядження журналістів, на початку цього місяця Єврокомісія скликала термінове засідання свого найвищого внутрішнього органу кризового управління – Ради корпоративного менеджменту через ці триваючі кіберінциденти. Департамент цифрових послуг розпорядився посилити перевірки безпеки. А єврокомісарка з питань технологій Генна Вірккунен поінформувала колег про невідкладні заходи реагування під час учорашнього засідання Колегії єврокомісарів, повідомили два чиновники.

Це останній випадок у низці резонансних кібератак і масштабних збоїв у роботі систем по всьому світу за останні дні. Серед них — перебої в роботі Microsoft, великих американських банків і Агентства національної безпеки США, а також хакерська атака, що зачепила популярні вебсайти, зокрема Air France, BBC і Zoom.