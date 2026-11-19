Два літаки увійшли до зони розпізнавання ППО зі сходу, а згодом залишили її на північному сході.

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Міністерство оборони Тайваню заявило, що в четвер, 19 листопада, два російські військові літаки Ту-95 наблизилися до острова з півдня та увійшли до його зони розпізнавання протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Reuters.

Згодом літаки залишили повітряний простір на північному сході, поблизу портового міста Кілунг.

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Тайванські військові відстежували політ за допомогою розвідувальних засобів і заявили, що "належним чином відреагували". Міністерство оприлюднило фото одного з літаків, яке, за його даними, зробив тайванський винищувач F-16.

У вівторок Тайвань уже повідомляв про політ двох російських військових літаків уздовж східного узбережжя острова. Японія тоді також зафіксувала їхній маршрут.

Контекст

Польоти відбуваються під час візиту Володимира Путіна до китайського Шеньчженя на саміт АТЕС, де він проводить тристоронню зустріч із лідерами Китаю та США Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом.

Китай вважає Тайвань своєю територією, а Росія підтримує позицію Пекіна. Тайванський уряд відкидає претензії Китаю та заявляє, що майбутнє острова можуть вирішувати лише його жителі.