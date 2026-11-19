Повернення країни-агресора у міжнародний футбол не буде ще принаймні два роки.

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Європейський футбольний союз офіційно залишив збірну Росії за бортом кваліфікаційного турніру на Євро-2028, який прийматимуть Сполучене Королівство та Ірландія.

Команди країни-агресора немає в документі УЄФА щодо регламенту відбору, який надійшов усім асоціаціям Старого світу. Участь у боротьбі за путівки на континентальну першість братимуть 54 збірні замість 55.

Попри відсторонення росіян, щодо збірної Білорусі УЄФА не застосовує санкції, окрім вимоги проводити домашні поєдинки на нейтральному полі. Хоча українська та білоруська збірні опинились у різних кошиках перед жеребкуванням, потрапити в одну групу вони не зможуть: футбольні чиновники вирішили розводити низку країн з політичних міркувань.

Процедура визначення складу груп кваліфікації на Євро відбудеться 6 грудня у Белфасті. А сам відбірковий турнір стартуватиме навесні 2027 року.