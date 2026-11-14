Еліна Світоліна обіграла білоруску Соболенко і вийшла у півфінал Підсумкового турніру

Українка Еліна Світоліна стала півфіналісткою Підсумкового турніру WTA, здобувши путівку до плей-оф у протистоянні з "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко.

Після невпевненого початку зустрічі і рахунку 0:2 лідерка українського тенісу швидко вирівняла становище, а в кінцівці першої партії під нуль взяла гейм суперниці і з другого сетболу повела в матчі.

Друга партія складалася зовсім не за сценарієм Світоліної, Соболенко зробила два брейки і, хоч і не одразу, але змогла подати на сет. 1:1.

У вирішальній партії напомилялись обидві тенісистки, але психологічно стійкішою і вправнішою виявилася саме Еліна. Вона виграла три гейми на подачі білоруски, здолала труднощі на власній подачі і з четвертого матчболу таки поставила крапку у грі.

Для Світоліної це лише друга за історію протистоянь перемога над Соболенко. Єдина попередня сталася у далекому 2020 році, ще до того, як Еліна переривала кар'єру заради народження доньки.

У півфіналі Світоліна зіграє проти чешки Лінди Носкової.