Після пошкодження Кримського мосту мешканці окупованого півострова почали активно запасатися пальним і товарами першої необхідності, побоюючись подальшої ізоляції.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
На автозаправках утворюються великі черги, а окремі водії намагаються закуповувати бензин сотнями літрів.
Через ажіотаж окупаційна влада Севастополя вже повернула обмеження на продаж пального: повний бак та не більше 20 літрів у каністри за одну заправку.
Паралельно зростає попит на продукти тривалого зберігання. За інформацією ЦНС розпочалося масове скуповування круп, макаронів, консервів та інших базових товарів.
У деяких магазинах почало діяти обмеження кількості товарів в одні руки, хоча масштаб дефіциту в магазинах поки залишається неоднозначним.
“Фактично пошкодження транспортної інфраструктури вже спричинило панічні настрої серед населення півострова”, – додають у Центрі нацспротиву.
Люди намагаються створити власні запаси, не розуміючи, наскільки стабільним залишатиметься постачання надалі.
- Сили оборони вночі 19 листопада вдарили «Нептунами» по залізничній частині Керченського мосту. Є влучання в районі арки і залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюють, але зараз рух поїздів зупинено. Це третій удар по мосту за попередні кілька днів. Внаслідок минулої атаки пошкоджено автомобільну частину мосту, і рух транспортну по ній припинено.