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Після пошкодження Кримського мосту мешканці окупованого півострова почали активно запасатися пальним і товарами першої необхідності, побоюючись подальшої ізоляції.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

На автозаправках утворюються великі черги, а окремі водії намагаються закуповувати бензин сотнями літрів.

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Через ажіотаж окупаційна влада Севастополя вже повернула обмеження на продаж пального: повний бак та не більше 20 літрів у каністри за одну заправку.

Паралельно зростає попит на продукти тривалого зберігання. За інформацією ЦНС розпочалося масове скуповування круп, макаронів, консервів та інших базових товарів.

У деяких магазинах почало діяти обмеження кількості товарів в одні руки, хоча масштаб дефіциту в магазинах поки залишається неоднозначним.

“Фактично пошкодження транспортної інфраструктури вже спричинило панічні настрої серед населення півострова”, – додають у Центрі нацспротиву.

Люди намагаються створити власні запаси, не розуміючи, наскільки стабільним залишатиметься постачання надалі.