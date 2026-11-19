Потрібно запроваджувати нові обмеження у відповідь на кожен російський удар, зазначив очільник українського МЗС.

Військово-промисловий комплекс Росії продовжує отримувати іноземну електроніку щонайменше з восьми країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи наявність іноземних компонентів в російських безпілотниках та ракетах і необхідність посилення санкцій.

“Наші експерти досліджують кожен зразок озброєння, щоб визначити кількість іноземних компонентів, а також місце й виробника. Цей аналіз охоплює зброю, яку Росія найчастіше застосовує під час систематичних ударів по цивільних об'єктах – зокрема по енергосистемі України, мостах та іншій критичній інфраструктурі, а також по житлових будинках”, – заявив він.

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Ракета "Іскандер-М" містить понад 147 іноземних компонентів щонайменше з восьми країн.

Реактивний дрон "Герань-5" налічує їх понад 115.

Ракета 48Н6 (використовується в системі С-400) містить понад 115 компонентів, тоді як дрон "Герань-4" – понад 46.

“Однак електроніка – це лише частина загальної картини. Виробництво російської зброї також залежить від імпортної сировини та верстатів. Я вкотре закликаю країни ЄС заборонити експорт глинозему до Російської Федерації, оскільки він згодом використовується у виробництві російських ракет”, – додає міністр.

Сибіга додав, що Росія постійно адаптується, а отже, мають адаптуватися і наші партнери. Потрібно запроваджувати нові обмеження у відповідь на кожен російський удар посилити боротьбу з обходом санкцій, забезпечувати належну реакцію правоохоронних органів на випадки контрабанди компонентів для зброї і посилити перевірку контрагентів компаніями-виробниками.