У декількох районах Києва є ушкодження через російські атаки сьогодні, 19 листопада. На парковці медцентру загорівся автомобіль. Пошкоджена будівля багатоповерхівки.
Про це написав мер Віталій Кличко, а пізніше повідомили у ДСНС.
За даними рятувальників, після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці: Подільському, Голосіївському та Деснянському.
Пожежу мансарди 3-поверхової житлової будівлі у Подільському районі локалізували.
В Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.
У Деснянському районі виникло загоряння покрівлі 3-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували.
Кличко раніше повідомляв, що у Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі, а в Деснянському є загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі. За оновленими даними, у Голосіївському районі через падіння дрона загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.
"У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю", – розповів Кличко спочатку.