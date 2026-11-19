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Рятувальник на місці атаки в Києві

У декількох районах Києва є ушкодження через російські атаки сьогодні, 19 листопада. На парковці медцентру загорівся автомобіль. Пошкоджена будівля багатоповерхівки.

Про це написав мер Віталій Кличко, а пізніше повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці: Подільському, Голосіївському та Деснянському.

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Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Києві

Пожежу мансарди 3-поверхової житлової будівлі у Подільському районі локалізували.

В Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.

У Деснянському районі виникло загоряння покрівлі 3-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Київ

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки в Києві

Кличко раніше повідомляв, що у Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі, а в Деснянському є загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі. За оновленими даними, у Голосіївському районі через падіння дрона загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки в Києві

"У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю", – розповів Кличко спочатку.