За словами керівника «Автостради», Кабмін профінансував лише першу частину проєкту на 209 будинків, але й ці кошти заблоковані.

Засновник компанії «Автострада» Максим Шкіль заявив, що компанія не може реалізовувати встановлення систем альтернативного живлення для столичних багатоповерхівок, бо Кабінет міністрів «блокує платежі через казначейство». У дописі в Facebook 19 листопада він сказав, що Кабмін 15 вересня виділив понад 989 мільйонів гривень на першу частину проєкту, яку реалізовуватимуть цього року. До неї увійшло 204 будинків на 200 000 мешканців, хоча загалом планувалося забезпечити 1500 будинків орієнтовно на 800 000 мешканців.

За його словами, досі «"Автострада" не може використати жодної гривні перерахованих замовником коштів, оскільки казначейство не випускає платежі». Зазначимо, що компанія виграла підряд на встановлення систем резервного живлення для будинків у семи з десяти районів міста.

Фахівці компанії на початку року декларували, що за наявності фінансування можуть виконати роботи протягом шести місяців, тож реалізувати проєкт мали до початку опалювального сезону.

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20 березня уряд ухвалив постанову про реалізацію цього експериментального проєкту, замовником якого визначили НАК «Нафтогаз». Договори на реалізацію проєкту за підсумками процедури закупівлі уклали 23 вересня, тобто через пів року після постанови.

За розпорядженням уряду від 15 вересня виділили 989, 2 млн гривень з резервного фонду бюджету на першу частину проєкту для 204 будинки з 1500, які планували на початку.

31 жовтня компанія отримала від замовника будівництва аванс у розмірі 520,9 млн гривень, що надійшов на казначейський рахунок.

«Дотепер – 19.11.2026 року – Автострада не може використати жодної гривні перерахованих замовником коштів, оскільки казначейство не випускає платежі. Відповідно, неможливо оплатити аванси на закупівлю обладнання резервного живлення», – стверджує Шкіль.

Восени через дефіцит коштів уряд призупинив усі некритичні видатки. Їх почали відновлювати 16 жовтня.

29 вересня Шкіль заявив, що його компанія розпочне роботи тільки після отримання авансу.