Володимирський кафедральний патріарший собор зазнав пошкоджень від російської атаки 19 листопада на Київ.
Про це ідеться на фейсбук-сторінці Православної церкви України.
«Від вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі», - зазначено в дописі.
Духовенство зауважило, що Володимирський собор - унікальна духовна, культурна та історична памʼятка. На стінах храму знаходяться шедеври монументального іконографічного мистецтва ХІХ століття світового рівня.
- Того ж дня росіяни пошкодили також численні об’єкти культурної спадщини Києва. Постраждав, наприклад, найстаріший житловий будинок столиці.
- Уламки також впали на територію МЗС України. Є пошкодження у будівлях декількох іноземних посольств.