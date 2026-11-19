Зокрема, вибиті вікна у вівтарі і пошкоджені елементи східного фасаду храму.

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Володимирський кафедральний патріарший собор зазнав пошкоджень від російської атаки 19 листопада на Київ.

Про це ідеться на фейсбук-сторінці Православної церкви України.

«Від вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі», - зазначено в дописі.

Фото: Facebook/Православна церква України пошкоджений обстрілами Володимирський кафедральний патріарший собор, Київ

Фото: Facebook/Православна церква України пошкоджений обстрілами Володимирський кафедральний патріарший собор, Київ

Духовенство зауважило, що Володимирський собор - унікальна духовна, культурна та історична памʼятка. На стінах храму знаходяться шедеври монументального іконографічного мистецтва ХІХ століття світового рівня.