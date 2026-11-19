Через російські обстріли Києва 19 листопада були пошкоджені численні об’єкти культурної спадщини столиці.
Про це повідомив державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».
«Зокрема найстаріший житловий будинок Києва, який і досі використовується за своїм первісним призначенням. Його звели ще 1798 року коштом дворянина Леонтія Вишневського. До речі, саме його батько, Федір Вишневський, свого часу привіз до столиці Російської імперії Олексія Розумовського…», - розповіли в ДІАЗ.
Приліт стався у дворі посольства Нідерландів за півтори сотні метрів від офісу заповідника.
- Через ворожі атаки у столиці відомо про загиблу людину і кілько поранених, повідомила КМВА.