Був приліт у дворі Посольства Нідерландів за півтори сотні метрів від офісу заповідника.

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руйнування у Києві через обстріл 19 листопада 2026 року

Через російські обстріли Києва 19 листопада були пошкоджені численні об’єкти культурної спадщини столиці.

Про це повідомив державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

«Зокрема найстаріший житловий будинок Києва, який і досі використовується за своїм первісним призначенням. Його звели ще 1798 року коштом дворянина Леонтія Вишневського. До речі, саме його батько, Федір Вишневський, свого часу привіз до столиці Російської імперії Олексія Розумовського…», - розповіли в ДІАЗ.

Фото: ДІАЗ «Стародавній Київ» руйнування у Києві через обстріл 19 листопада 2026 року

Приліт стався у дворі посольства Нідерландів за півтори сотні метрів від офісу заповідника.