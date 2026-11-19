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Унаслідок російського авіаудару у селищі Мирне Слов’янської громади на Донеччині було пошкоджено 21 житловий будинок.

Про це повідомили у ДСНС.

Двоє людей опинилися заблокованими в одній із пошкоджених осель.

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Після атаки у селищі спалахнули пожежі.

Рятувальники розібрали 200 кг уламків будівельних конструкцій та вивільнили двох поранених, яких передали працівникам “швидкої”.

Росіяни вдарили по Мирному на Донеччині

Вогнеборці локалізували загоряння у двох приватних будинках, але через високу активність російських безпілотників подальше гасіння довелося призупинити.

Як повідомили у Донецькій ОВА, за минулу добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.