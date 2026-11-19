Унаслідок російського авіаудару у селищі Мирне Слов’янської громади на Донеччині було пошкоджено 21 житловий будинок.
Про це повідомили у ДСНС.
Двоє людей опинилися заблокованими в одній із пошкоджених осель.
Після атаки у селищі спалахнули пожежі.
Рятувальники розібрали 200 кг уламків будівельних конструкцій та вивільнили двох поранених, яких передали працівникам “швидкої”.
Вогнеборці локалізували загоряння у двох приватних будинках, але через високу активність російських безпілотників подальше гасіння довелося призупинити.
Як повідомили у Донецькій ОВА, за минулу добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.