За версією слідства, підозрюваний і члени його родини придбали будинок, землю, преміальний автомобіль і мали готівку, не вказані в деклараціях.

Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція викрили керівника Північного управління замовника робіт Міністерства оборони, якого підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення він набув активів на 12,6 млн гривень – сума не відповідає його офіційним доходам.

Про це пишуть у СБУ.

Упродовж 2022-2026 років посадовець і його родина, за матеріалами справи, придбали приватний будинок із земельною ділянкою та новий автомобіль преміального бренду. Також у них виявили готівку в доларах і євро на суму понад 6,8 млн гривень в еквіваленті.

Ці активи не внесли до офіційних декларацій. Слідчі з’ясовують походження майна та перевіряють, чи міг посадовець використати для його набуття службові повноваження.

Установа, яку він очолює, замовляє будівельні, відновлювальні та інженерно-технічні роботи для потреб Сил оборони. Посадовцю повідомили про підозру в незаконному збагаченні та відсторонили від посади.

До суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу. За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі.