Російські ресурси поширюють відео, які нібито зняла Національна поліція України під час затримання правоохоронців.

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Центр протидії дезінформації фіксує спроби росіян вкидати в український сегмент соцмереж постановочні відео для дискредитації українських правоохоронних органів.

Зокрема, російські ресурси поширюють відео, які нібито зняла Національна поліція України під час затримання правоохоронців. У роликах демонструють начебто докази тяжких злочинів.

“Насправді ці відеозаписи є постановочними, на що вказує нетиповий стиль зйомки, неможливість ідентифікувати час і місце події, непереконлива гра учасників відео тощо”, – зазначає ЦПД.

Крім того, на офіційних ресурсах Нацполіції такі відео не публікувалися.

Додається, що метою поширення подібних публікацій – дискредитувати українські правоохоронні органи та дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.