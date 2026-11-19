Також ішлося про захист української енергетики.

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зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Британії у Берліні

19 листопада президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини і Великобританії в межах засідання коаліції охочих.

За словами глави держави, вони обговорили ключові питання та потреби, як-от протидію російським «шахедам» і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, а також дипломатію.

«Важливо, щоб сьогоднішня зустріч Коаліції охочих і двосторонні зустрічі з лідерами були результативними. Підтримки буде більше», - запевнив глава держави.