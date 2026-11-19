Речник Єврокомісії із закордонних справ утримався від оцінок перемовин у Китаї, проте нагадав про російські атаки по Україні.

Європейська комісія не коментуватиме тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Так у Брюсселі відповіли на запитання журналістів про те, що президент США назвав Путіна своїм другом.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Загалом ми не коментуємо дружбу", – сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

Речник ЄК із закордонних справ Крістіан Віганд також утримався від оцінки зустрічі. Він нагадав, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України.

"У будь-якому разі, у нас не має конкретних коментарів. Дозвольте мені просто нагадати, що, звичайно, Росія та командування Володимира Путіна продовжують свої невпинні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Тож ми, звичайно, підтримуємо всі зусилля, щоб покласти цьому край", – сказав Віганд.

Що відомо про зустріч Сі, Трампа та Путіна в Китаї?

Перша закрита тристороння зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася на полях саміту АТЕС у Шеньчжені й тривала близько півтори години. Після переговорів лідери не виступили зі спільною заявою для медіа.

Перед зустріччю Трамп назвав Путіна другом і сказав, що давно підтримує з ним добрі стосунки. На початку переговорів президент США заявив, що лідери "творять історію", а попередні очільники держав часто уникали розмов із країнами, з якими мали розбіжності.