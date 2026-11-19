Китай, Росія та США заявили про намір реформувати ООН і знижувати ядерні ризики.

Лідери Китаю Сі Цзіньпін, Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп домовилися підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку. Про це йдеться у спільній декларації, ухваленій 19 листопада на тристоронньому саміті в китайському Шеньчжені.

Повний текст документа опублікувало агентство "Сіньхуа".

Як постійні члени Ради Безпеки ООН, три країни заявили про намір реформувати Організацію Об’єднаних Націй, щоб вона ефективніше реагувала на глобальні виклики та виконувала свою основну місію – підтримання міжнародного миру й безпеки.

Реклама

Також держави планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів і підтвердили важливість стабільних енергетичних потоків.

У декларації лідери наголосили на важливості згоди держав і поваги до імунітетів їхніх посадовців, а також заявили, що Міжнародний кримінальний суд та подібні установи не повинні зловживати юрисдикцією.

Окремий пункт документа стосується ядерної зброї: сторони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти й ніколи не можна вести. Китай, Росія та США планують вести діалог про зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї.

Незважаючи на те, що теми війни в Україні та Ірані були анонсовані перед зустріччю, про них в документі не згадують.